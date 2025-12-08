L’icona del Liverpool distrugge l’eredità – Rooney

2025-12-08 14:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il capocannoniere di tutti i tempi del Manchester United afferma che l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah sta “distruggendo la sua eredità” dopo che il nazionale egiziano ha criticato pubblicamente l’allenatore Arne Slot. Salah ha detto sabato di sentirsi “gettato sotto l’autobus” dal Liverpool e che il suo rapporto con Slot si era interrotto. Rooney crede che Slot debba ora affermare la sua autorità e lasciare Salah fuori dalla squadra per la partita di Champions League di martedì contro l’Inter e per la partita casalinga di sabato contro il Brighton. 🔗 Leggi su Justcalcio.com