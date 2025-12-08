L’icona del Liverpool distrugge l’eredità – Rooney

Justcalcio.com | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-12-08 14:16:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il capocannoniere di tutti i tempi del Manchester United afferma che l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah sta “distruggendo la sua eredità” dopo che il nazionale egiziano ha criticato pubblicamente l’allenatore Arne Slot. Salah ha detto sabato di sentirsi “gettato sotto l’autobus” dal Liverpool e che il suo rapporto con Slot si era interrotto. Rooney crede che Slot debba ora affermare la sua autorità e lasciare Salah fuori dalla squadra per la partita di Champions League di martedì contro l’Inter e per la partita casalinga di sabato contro il Brighton. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: L8217icona Liverpool Distrugge L8217eredit224