Licenziata dall’Ulss si ripresenta al lavoro e viene scortata dalla Polizia | Denunciato appalti irregolari

Notizie.virgilio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ingegnera, licenziata dallUlss 5 Polesana, è tornata al lavoro a Rovigo ed è stata allontanata dalla Polizia su richiesta della Direzione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

licenziata dall8217ulss si ripresenta al lavoro e viene scortata dalla polizia denunciato appalti irregolari

© Notizie.virgilio.it - Licenziata dall’Ulss, si ripresenta al lavoro e viene scortata dalla Polizia: “Denunciato appalti irregolari”

Approfondisci con queste news

licenziata dall8217ulss ripresenta lavoroLicenziata dall’azienda sanitaria, Antonietta Perrone si ripresenta al lavoro: ex dirigente scortata fuori dalla polizia - Cinque giorni dopo, venerdì, l’ingegnere Antonietta Perrone, ex responsabile della Direzione ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Licenziata Dall8217ulss Ripresenta Lavoro