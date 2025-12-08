Liberata l’ex cognata della fedelissima di Trump il rischio espulsione perché immigrata criminale e la risposta della Casa Bianca

Un giudice dell’immigrazione statunitense ha ordinato la liberazione di Bruna Ferreira, cittadina brasiliana di 33 anni, detenuta in Louisiana dopo un arresto in Massachusetts. La vicenda ha suscitato attenzione per i rischi di espulsione legati alle accuse di

Un giudice dell’immigrazione americano ha disposto il rilascio di Bruna Ferreira, cittadina brasiliana di 33 anni, dal centro di detenzione della Louisiana dove era stata trasferita dopo l’arresto avvenuto il 12 novembre in Massachusetts. La donna, che condivide la custodia del figlio di 11 anni con l’ex fidanzato Michael Leavitt, fratello della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, è stata fermata dagli agenti dell’immigrazione mentre andava a prendere il bambino a scuola. Il giudice Cynthia Goodman ha fissato una cauzione di 1.500 dollari, la più bassa possibile, per consentirle di lasciare il South Louisiana Ice Processing Center mentre continua la battaglia legale contro l’espulsione dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online