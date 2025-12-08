Liberare i 90 medici palestinesi reclusi in Israele | al flash mob aderiscono anche ospedali palermitani
Sono già 51 gli ospedali, da Trento a Palermo, che mercoledì prossimo (10 dicembre), in occasione della Giornata internazionale dei Diritti umani, parteciperanno alla mobilitazione promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per chiedere la liberazione degli oltre 90 sanitari palestinesi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
