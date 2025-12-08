Liberare i 90 medici palestinesi reclusi in Israele | al flash mob aderiscono anche ospedali palermitani

Palermotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono già 51 gli ospedali, da Trento a Palermo, che mercoledì prossimo (10 dicembre), in occasione della Giornata internazionale dei Diritti umani, parteciperanno alla mobilitazione promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per chiedere la liberazione degli oltre 90 sanitari palestinesi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Ergastolani e bambini, i palestinesi da liberare - Alla grande attesa in Israele per la liberazione degli ostaggi, scandita con immagini live dalla piazza di Tel Aviv dove si raduneranno i familiari, fa da contraltare il clima di incertezza e a tratti ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Liberare 90 Medici Palestinesi