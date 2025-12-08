Il Camerun ha esonerato il c.t. Marc Brys a meno di un mese dall’inizio della Coppa d’Africa. L’esonero è stato annunciato nel giorno della lista dei convocati del Camerun per il torneo, con Andre Onana tra le assenze di spicco. Brys era stato nominato c.t. nell’aprile 2024, una decisione che Samuel Eto’o, presidente della Federazione calcistica camerunese (Fecafoot), aveva provato a ribaltare. Subito dopo però tra i due erano nate incomprensioni. L’ex attaccante (tra le altre) di Barcellona e Inter il 28 maggio del 2024 si era infatti scagliato furiosamente contro Marc Brys, c.t. della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’ex ct del Camerun attacca Eto’o: «Ha escluso dalle convocazioni calciatori non si piegano a lui»