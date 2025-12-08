Lettini e basi per ombrelloni abbandonati in fondo al mare | denunciato gestore stabilimento

I militari della Capitaneria di porto di Genova, informati con segnalazioni di alcuni cittadini, hanno eseguito la ricognizione subacquea dei fondali antistanti la spiaggia di Vesima, mediante la quale è stata rilevata la presenza di moltissime attrezzature balneari in abbandono (alcune centinaia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lettini e ombrelloni sul fondale dopo la mareggiata, titolare stabilimento denunciato: "Io cornuto e mazziato" - ontattato da Primocanale, il gestore – che si definisce "cornuto e mazziato" – ha raccontato la sua versione: "La mareggiata è stata devastante. Da primocanale.it