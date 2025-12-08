L'esperimento Yildiz falso nove alla Juve bloccato dalla mossa del Napoli durante il primo tempo

Kenan Yildiz falso nove è stato bloccato dal Napoli nel primo tempo. Conte ha costruito una gabbia intorno al turco aggredito al primo tocco di palla. Solo nella ripresa il turco ha ritrovato la sua posizione e il gol.. 🔗 Leggi su Fanpage.it

esperimento yildiz falso noveYildiz Juve, l’esperimento da falso nove non convince: il talento si accende solo quando cambia lo scenario tattico - Yildiz Juve, l’esperimento da falso nove non convince: il talento si accende solo quando cambia lo scenario tattico La sconfitta della Juve per 2- Lo riporta calcionews24.com

