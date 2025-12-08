L’esercito del futuro Crosetto lavora alla riforma | più militari e meglio pagati

Roma, 7 dicembre 2025 –  Una riorganizzazione della difesa a 360 gradi che consenta all’Italia di affrontare le sfide del futuro. Visto che Italia ed Europa, lo ha ribadito la premier Giorgia Meloni, dovranno potersi difendere da sole anche senza gli alleati americani. La riforma che il ministro della Difesa Guido Crosetto proporrà all’inizio del 2026, tra gennaio e febbraio, al Parlamento – un testo cui sta lavorando il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano – parte dal cestinare la legge 244, che fissa il limite per il personale della Difesa a 170mila unità, sebbene oggi il numero sia fermo a160mila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

