Leoni di azione tra polemiche | la prima interpretazione dopo 6 anni

Dopo sei anni di assenza, Steven Seagal torna sul grande schermo con un nuovo film d’azione. L’attore e artista marziale riprende il suo ruolo di protagonista, promettendo un progetto che richiama il fascino delle pellicole degli anni ’80 e ’90, tra polemiche e attese.

Steven Seagal torna sul grande schermo con un nuovo film d'azione dopo sei anni. Il celebre attore e artista marziale Steven Seagal si prepara a riprendere il suo ruolo di protagonista nel panorama cinematografico con un progetto che promette di richiamare il fascino delle pellicole degli anni '80 e '90. Dopo un lungo periodo di assenza dal set, Seagal riaccenderà i motori con Order of the Dragon, il suo primo film dal 2019. dettagli sul nuovo progetto cinematografico. coinvolgimento e produzione. Il film, che segna il ritorno di Seagal all'action movie classico, è diretto dal regista croato Vjekoslav Katusin.

