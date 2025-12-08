Leone XIV in Piazza di Spagna per l’omaggio alla Colonna dell’Immacolata Concezione

Papa Leone XIV ha reso omaggio alla Colonna dell’Immacolata Concezione in Piazza di Spagna, partecipando per la prima volta come pontefice alla tradizionale preghiera dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione. Un momento significativo che sottolinea l’importanza di questa ricorrenza nella devozione cattolica.

Papa Leone XIV rende omaggio alla Colonna dell’Immacolata Concezione in Piazza di Spagna a Roma. Prima volta per Prevost da Pontefice alla tradizionale preghiera dell’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione. “Fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra, speranza nel mondo nuovo ” è l’appello del Papa. “Dopo le porte sante” ha aggiunto, “si aprano ora altre porte di case e oasi di pace in cui rifiorisca la dignità, si educhi alla non violenza, si impari l’arte della riconciliazione”. Accanto a lui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Prefetto della Capitale Lamberto Giannini. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Leone XIV in Piazza di Spagna per l’omaggio alla Colonna dell’Immacolata Concezione

