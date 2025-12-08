L' Ekipe Orizzonte non si ferma più slancio in vista della Champions

Cataniatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una vittoria preziosa per l’Ekipe Orizzonte, che conquista il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League. Nel pomeriggio di sabato infatti le catanesi hanno conquistato i tre punti, vincendo 14-8 sul campo del Cosenza Pallanuoto, nella nona e ultima giornata d’andata di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Ancora un colpo di mercato per l'Ekipe Orizzonte: arriva Danijela Jackovich

Serie A1 pallanuoto femminile, al via la stagione 2025/26. Chi ferma la corsa dell’Ekipé Orizzonte?

Ekipe Orizzonte, esordio travolgente: 26-4 alla Nautilus Civitavecchia

Finale. Festa Ekipe Orizzonte, a Catania il 23esimo scudetto - Il ventitreesimo scudetto al primo match point. Come scrive federnuoto.it

Coppa Italia Unipol. SIS Roma ancora regina, L'Ekipe battuta 10-7 - La quattordicesima Coppa Italia è della SIS Roma che al Palazzo del Nuoto di Torino batte 10- Segnala federnuoto.it

Cerca Video su questo argomento: Ekipe Orizzonte Ferma Pi249