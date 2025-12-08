L' Ekipe Orizzonte non si ferma più slancio in vista della Champions
Ancora una vittoria preziosa per l’Ekipe Orizzonte, che conquista il terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League. Nel pomeriggio di sabato infatti le catanesi hanno conquistato i tre punti, vincendo 14-8 sul campo del Cosenza Pallanuoto, nella nona e ultima giornata d’andata di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
