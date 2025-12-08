Spiro Leka non la manda a dire nella sala stampa del PalaPentassuglia, è troppa la rabbia per un colpaccio sfuggito in un finale di fuoco: "Usciamo amareggiati perché quello che è successo nell’ultimo quarto sinceramente non l’ho mai visto da quando alleno: lo sfondamento di Copeland grida vendetta, è mancato il coraggio di fischiarlo". Sa, il coach biancorosso, che questa partita potrebbe essere uno snodo importante di questo campionato e che portarla a casa sarebbe significato tanto per il morale, oltre che per la classifica. Ma è anche consapevole che la sua truppa, di nuovo con uno straniero in meno, ha dato tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Leka "Mancato il coraggio. Quel fallo era da fischiare"