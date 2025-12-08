Lefter – La storia di Ordinaryus | la leggenda del calcio turco un biopic sportivo che dimentica lo sport – Recensione

Il calcio turco vanta una storia ricca e appassionata che ha prodotto figure leggendarie, ricordate ancora oggi con fervore da generazioni di tifosi. Tra queste spicca sicuramente quella di Lefter Küçükandonyadis, soprannominato Ordinaryüs per via della sua straordinaria abilità nel dettare i tempi di gioco come fosse un professore alla lavagna. Nato nel 1925 a Büyükada – la più grande delle Isole dei Principi nel Mar di Marmara – da una famiglia greco-ortodossa, Lefter divenne il primo calciatore turco a brillare nei campionati europei, segnando 388 gol in carriera per club come Fenerbahçe, Fiorentina, Nizza, AEK Atene e Boluspor, oltre a 52 reti con la nazionale turca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

