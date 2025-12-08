LeDay fa gioire il Forum Olimpia vittoria in volata

BASKET di Sandro Pugliese Pur in emergenza totale, con fuori otto giocatori, l’ Olimpia Milano trova risorse speciali per tornare al successo in Serie A ed avere la meglio di un’ Aquila Trento davvero mai doma. I biancorossi vincono 94-90 contro i bianconeri con le giocate finali di Zach LeDay (nella foto), autore di 22 punti e miglior giocatore della partita. Una gara davvero bella per il pubblico presente al Forum, nella serata di Sant’Ambrogio, alla prima casalinga in campionato di coach Poeta da capo allenatore. I lampi di talento di Brooks (17 punti) e Bolmaro (14 punti) pareggiano quelli del trio incontenibile di Trento formato da Battle-Jones-Steward, autori di 16 punti a testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LeDay fa gioire il Forum. Olimpia, vittoria in volata

