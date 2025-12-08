LeDay fa gioire il Forum Olimpia vittoria in volata

Sport.quotidiano.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BASKET di Sandro Pugliese Pur in emergenza totale, con fuori otto giocatori, l’ Olimpia Milano trova risorse speciali per tornare al successo in Serie A ed avere la meglio di un’ Aquila Trento davvero mai doma. I biancorossi vincono 94-90 contro i bianconeri con le giocate finali di Zach LeDay (nella foto), autore di 22 punti e miglior giocatore della partita. Una gara davvero bella per il pubblico presente al Forum, nella serata di Sant’Ambrogio, alla prima casalinga in campionato di coach Poeta da capo allenatore. I lampi di talento di Brooks (17 punti) e Bolmaro (14 punti) pareggiano quelli del trio incontenibile di Trento formato da Battle-Jones-Steward, autori di 16 punti a testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

leday fa gioire il forum olimpia vittoria in volata

© Sport.quotidiano.net - LeDay fa gioire il Forum. Olimpia, vittoria in volata

Contenuti che potrebbero interessarti

leday fa gioire forumLeDay fa gioire il Forum. Olimpia, vittoria in volata - L’Armani supera Trento grazie alle giocate nel finale dell’mvp statunitense. sport.quotidiano.net scrive

Olimpia Milano come... il Milan: Real Madrid ko anche al Forum. Dimitrijevic e Mannion, che lampi. LeDay Mvp - Prima la squadra di Paulo Fonseca in Champions League al Bernabeu (Maignan- Da affaritaliani.it

LeDay super, l'Olimpia Milano travolge la Dinamo Sassari. Festa al Forum per Dan Peterson e scudetto - Brillano Mirotic, Shields e Dimitrijevic “E’ stata una partita più che buona, abbiamo corso, abbiamo spinto, ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Leday Fa Gioire Forum