L’economia della presenza
di Annamaria Spina Nel lessico della finanza avanzata esiste una categoria di operatori la cui funzione si manifesta esclusivamente nelle fasi terminali del ciclo economico: i Vulture funds, o distressed debt investors. Questi soggetti non partecipano ai processi di crescita, non affiancano l'impresa nella gestione dei rischi, non contribuiscono alla generazione del capitale umano o alla costruzione della governance. La loro operatività si attiva unicamente quando l'unità produttiva è prossima all'insolvenza e, in quel preciso momento, quando l'azienda ha ormai esaurito la propria capacità di creare valore, intervengono per acquisire asset svalutati e monetizzare ciò che resta.
