Leccese dopo l’incontro con i tifosi | Chiarezza sul futuro del Bari Chiederò confronto ai De Laurentiis

Il giorno della protesta dei gruppi ultras biancorossi in piazza Prefettura, il sindaco di Bari Vito Leccese rompe il silenzio e affida a un lungo post sui social la sua posizione sul momento societario della SSC Bari e sulle richieste avanzate questa mattina da una delegazione di tifosi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

leccese dopo l8217incontro tifosiLeccese dopo l’incontro con i tifosi: “Chiarezza sul futuro del Bari. Chiederò confronto ai De Laurentiis” - in della tifoseria organizzata: “Un primo cittadino non può imporre vendite o investimenti, ma può pretendere trasparenza sul progetto sportivo” ... Da baritoday.it

