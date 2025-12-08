Lecce attivato il varco elettronico nel viale della stazione | partono le multe

Dalla mezzanotte di domani (8 dicembre) su viale Oronzo Quarta, quello che conduce alla stazione ferroviaria, entra in funzione il controllo elettronico della corsia riservata. Scatta quindi il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

lecce attivato il varco elettronico nel viale della stazione partono le multe

