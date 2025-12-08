Le voci dei leader arrivano in Italia grazie agli eventi ROI
"PORTARE in Italia le voci più autorevoli del pensiero manageriale internazionale". Questo l’obiettivo dietro a ROI Group, l’azienda che organizza eventi di aggiornamento e ispirazione per ceo, top manager e imprenditori. Nell’ecosistema ROI, c’è anche ROI Comunicazione, la impact communication agency che supporta aziende, leader e brand nella progettazione della loro comunicazione e della loro influenza sui media, ROI Speaker+, lo speakers & events bureau che individua la voce giusta e costruisce eventi aziendali su misura in funzione dei bisogni reali delle imprese, e poi ROI Edizioni, nata nel 2017. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il leader del Cremlino: “Pronti a discutere solo il piano di pace. Assurde le voci su un’aggressione da parte nostra. Asset russi? Un furto”. Il Cremlino chiarisce come non ci sarà mai nessun attacco all’Europa, seppure si tratta solo con Trump. - facebook.com Vai su Facebook
Le voci dal Palazzo, Meloni: “Nuovo massimo storico per l’occupazione”. Conte: “Alla premier invidio i media a suo favore”. Castellone (M5s): “I trombettieri della ... - “I trombettieri della destra che oggi celebrano i dati Istat sull’occupazione – ironizza la senatrice del Movimento 5 Stelle, Maria Domenica Castellone – somigliano agli orchestrali del Titanic che ... Scrive blitzquotidiano.it
Forza Italia, retroscena Dagospia: Occhiuto in corsa per la leadership - Il rieletto presidente della Regione Calabria dovrebbe presentare una nuova corrente nazionale il 17 dicembre, in una sede dal forte valore simbolico: Palazzo Grazioli, storica casa romana di Silvio B ... citynow.it scrive
Le voci dal palazzo, Tajani: “Niente tasse sugli extraprofitti delle banche”. Bonelli: “Altro che ripresa: l’Italia affonda nella disuguaglianza”. Gubitosa: “Meloni ... - “I dati Istat certificano il fallimento politico, sociale ed economico del governo Meloni” attacca il deputato di ... Scrive blitzquotidiano.it