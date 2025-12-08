le voci dei leader arrivano in italia grazie agli eventi roi

"PORTARE in Italia le voci più autorevoli del pensiero manageriale internazionale". Questo l’obiettivo dietro a ROI Group, l’azienda che organizza eventi di aggiornamento e ispirazione per ceo, top manager e imprenditori. Nell’ecosistema ROI, c’è anche ROI Comunicazione, la impact communication agency che supporta aziende, leader e brand nella progettazione della loro comunicazione e della loro influenza sui media, ROI Speaker+, lo speakers & events bureau che individua la voce giusta e costruisce eventi aziendali su misura in funzione dei bisogni reali delle imprese, e poi ROI Edizioni, nata nel 2017. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

