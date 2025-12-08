Le Università hanno miliardi sul conto ma non li spendono
I numeri farebbero pensare a veri e propri caveau, dato che parliamo di disponibilità liquide per miliardi di euro. E chi li gestisce gode di stipendi stellari. Benvenuti nel mondo poco noto delle università italiane, un Eldorado costellato da 67 atenei pubblici, ognuno dei quali custode geloso del proprio feudo, dei propri privilegi, soprattutto dei propri beni. Il risultato è paradossale: mentre studenti più o meno in tutta Italia protestano per il caro affitti e per l’aumento delle tasse universitarie montando tende all’interno degli atenei, come ancora accaduto soltanto alcuni mesi fa a Bologna e a Roma, pochi di loro sanno che questi stessi atenei molto spesso siedono su una valanga di soldi senza che siano – inspiegabilmente – utilizzati. 🔗 Leggi su Panorama.it
Le Università hanno miliardi sul conto, ma non li spendono - Gli atenei italiani accumulano oltre 14 miliardi di liquidità non utilizzata, mentre crescono tasse, costi degli affitti e proteste studentesche. Si legge su panorama.it