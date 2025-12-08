Le suore ribelli di Salisburgo che hanno occupato il loro convento | In casa di riposo non vogliamo stare

Suor Bernadette, suor Regina e suor Rita hanno 88, 86 e 82 anni. La loro storia inizia dal convento di Kloster Goldenstein, nel piccolo paese austriaco di Elsbethen, vicino a Salisburgo. Le avevano messe in una casa di riposo. Ma alla fine dell’estate con l’aiuto dei ragazzi del paese e di un fabbro sono tornate nel convento. Intervistata dalla Bbc, suor Bernadette ha detto: «Piuttosto che morire in quella casa di riposo, preferisco andare in un prato ed entrare nell’eternità in quel modo». Oggi parla con La Stampa: «Questa settimana siamo state a Vienna per la presentazione del nostro libro. Inoltre abbiamo visitato il duomo di Santo Stefano e il parroco del duomo, il signor Anton Faber, ha pregato con noi». 🔗 Leggi su Open.online