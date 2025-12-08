Le suore che hanno occupato il convento aiutate dalle alunne e da un fabbro | Non vogliamo stare in ospizio

Il racconto delle suore che hanno "occupato" un convento abbandonato in Austria: “Le alunne ci hanno aiutate e un fabbro gentile ha fatto il suo lavoro. Così abbiamo riaperto la porta del convento”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

