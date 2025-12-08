"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 8 dicembre 2025 Ariete Sarà per i vari pianeti in segni di fuoco, come il vostro, ma questo lunedì festivo e dal sapore prenatalizio, voi siete particolarmente appassionati e passionali. Soli, accoppiati o sposati il cielo è generoso con tutti, anche nel provocare incontri interessanti. E se per caso dovete lavorare, magari per qualche presentazione, o altra iniziativa pubblica, sarete premiati dal successo. Viaggi fortunati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 8 dicembre