Le pmi sono il cuore pulsante che tiene vivo il Paese
NEL PIENO di una congiuntura segnata da instabilità internazionale, rincari energetici e tensioni commerciali, l’assemblea 2025 di Confartigianato — svoltasi il 25 novembre a Roma — ha restituito l’immagine di un Paese che resiste grazie alla forza delle sue micro e piccole imprese. Davanti a una platea gremita di imprenditori e delegati territoriali provenienti da tutta Italia e rappresentanti istituzionali, il presidente Marco Granelli ha tracciato una rotta ambiziosa, fondata sulla modernizzazione normativa, sul rafforzamento dell’accesso al credito e sul rilancio del "Valore Artigiano" come chiave per tenere insieme competitività, coesione sociale e dignità del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Zangrillo, 'le Pmi patrimonio insostituibile del Paese' - "Le piccole e medie imprese rappresentano un patrimonio insostituibile del nostro Paese: sono il cuore pulsante dell'Italia, fatte di competenze, tradizioni, innovazione e responsabilità". Scrive ansa.it
Imprese: Schlein, 'Pmi cuore pulsante economia, ma soffrono per mancanza di crescita' - "Siamo qui all'Assemblea della Cna per manifestare tutta la nostra vicinanza, come Partito democratico, alle imprese artigiane. lanuovasardegna.it scrive
Pa: Zangrillo, Pubblica amministrazione al servizio delle Pmi - 'Le piccole e medie imprese rappresentano un patrimonio insostituibile del nostro Paese: sono il cuore ... Lo riporta ilsole24ore.com