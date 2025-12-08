NEL PIENO di una congiuntura segnata da instabilità internazionale, rincari energetici e tensioni commerciali, l’assemblea 2025 di Confartigianato — svoltasi il 25 novembre a Roma — ha restituito l’immagine di un Paese che resiste grazie alla forza delle sue micro e piccole imprese. Davanti a una platea gremita di imprenditori e delegati territoriali provenienti da tutta Italia e rappresentanti istituzionali, il presidente Marco Granelli ha tracciato una rotta ambiziosa, fondata sulla modernizzazione normativa, sul rafforzamento dell’accesso al credito e sul rilancio del "Valore Artigiano" come chiave per tenere insieme competitività, coesione sociale e dignità del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Le pmi sono il cuore pulsante che tiene vivo il Paese"