Le pagelle Malivojevic trova l’assist Dall’Ara torna protagonista

GIACOMEL 6. Voto di stima: è inoperoso. MAMBELLI 6,5. Buona gara, non solo in fase difensiva ma anche nelle proiezioni offensive. Non fa rimpiangere Iglio. DALL’ARA 6,5. Torna a una gara pulita, anzi limpida. Applauditissimo doppio salvataggio a fine primo tempo. CASELLA 6,5. Puntuale e tonico. Aggredisce sempre in avanti. MAZZALI 6. In difesa concede nulla, ma è meno preciso del solito di piede e nel finale di primo tempo prende un grosso rischio. MAZZA 7,5. Gran bella partita, da vero dominatore del centrocampo. Intercetta, rilancia, imbecca i compagni. Il regista è lui, così Ricci ogni tanto si può proiettare in avanti come sul gol, e subito dopo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

