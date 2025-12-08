Le pagelle della Formula 1 | Lando e Max da applausi disastro Ferrari Kimi si farà
Dopo il finale emozionante di una stagione tra le più combattute negli ultimi anni della Formula 1, tempo di festeggiare il doppio trionfo della McLaren e valutare a caldo come si sono comportati gli altri protagonisti della categoria regina dell’automobilismo mondiale. È stato un anno di conferme, di consacrazioni, di promettenti passi avanti ma anche di occasioni mancate e di preoccupanti involuzioni. Vediamo quindi come è andata la stagione 2025 dei grandi della Formula 1 nel nostro solito pagellone di fine anno. Verstappen, campione hors categorie (9). L’obiettivo di inizio stagione era di quelli che fanno tremare i polsi: portare a casa il quinto titolo consecutivo ed eguagliare il record di Schumacher. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
F1, GP di Abu Dhabi: Norris da 10 e lode. Le pagelle di Leo Turrini #SkyMotori #F1 #Formula1 #AbuDhabiGP Vai su X
I promossi e i bocciati nelle pagelle del Gran Premio di Las Vegas 2025 di Formula 1 - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle della Formula 1: Lando e Max da applausi, disastro Ferrari, Kimi si farà - Dopo una delle stagioni più combattute degli ultimi anni, vediamo come si sono comportati i protagonisti della F1. Riporta ilgiornale.it