Dopo il finale emozionante di una stagione tra le più combattute negli ultimi anni della Formula 1, tempo di festeggiare il doppio trionfo della McLaren e valutare a caldo come si sono comportati gli altri protagonisti della categoria regina dell’automobilismo mondiale. È stato un anno di conferme, di consacrazioni, di promettenti passi avanti ma anche di occasioni mancate e di preoccupanti involuzioni. Vediamo quindi come è andata la stagione 2025 dei grandi della Formula 1 nel nostro solito pagellone di fine anno. Verstappen, campione hors categorie (9). L’obiettivo di inizio stagione era di quelli che fanno tremare i polsi: portare a casa il quinto titolo consecutivo ed eguagliare il record di Schumacher. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le pagelle della Formula 1: Lando e Max da applausi, disastro Ferrari, Kimi si farà