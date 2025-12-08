GIULIANI 6 A parte un paio di uscite in presa alta non deve compiere interventi significativi. CUOMO 6,5 Novanta minuti di sostanza, sia in difesa che a centrocampo. GENNARI 6,5 Fa la voce grossa e giganteggia nei duelli aerei con Pacchioni. VENTURINI 6,5 Prestazione gagliarda e con tante cose fatte in modo giusto nella propria metà campo. KHARMOUD 5,5 Meno pimpante rispetto al solito, lo si vede poco sulla sua corsia di competenza (29’ st ACCARDI 6 Aiuta la difesa nei concitati minuti finali). ALLUCI 6 Sua la palla da cui arriva il gol partita. Prima e dopo qualche errore di troppo (40’ st BOSCHETTI SV ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Cuomo di sostanza. Venturini gagliardo. Bene Maldonado. Montalto ingabbiato