Il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, per molti italiani segna il simbolico inizio del periodo natalizio. È il giorno in cui si decora l’albero e si accendono le luminarie, nelle case, ma anche nelle piazze. Fra mercatini di Natale e compere, il week end dell’Immacolata segna il primo passo verso le feste. La ricorrenza dell’Immacolata affonda le radici nel Medioev o e, nel tempo, si è intrecciata a riti stagionali e tradizioni popolari. Nei secoli liturgia e usanze si sono mescolati fino a dare forma all’8 dicembre come soglia del Natale. Le prime tracce della festa: tra Oriente e Occidente. La ricorrenza dedicata al concepimento di Maria nasce nel mondo cristiano orientale tra VII e VIII secolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le origini dell’Immacolata: quando è nata la festa che annuncia il Natale