Le mosse dello zar | Ambiguo con gli Usa Non scaricherà la Cina

Putin ha bisogno di vincere la guerra o quantomeno di portare a casa conquiste territoriali. Non basta la rinnovata vicinanza agli Stati Uniti, perché deve poter mostrare ai russi che i sacrifici della guerra e dell'isolamento internazionale sono serviti. E la scelta di avvicinarsi agli Usa non può essere portata fino in fondo: non potrebbe mai scegliere fra Washington e Pechino. Anna Zafesova, giornalista e analista dell'area ex sovietica, ha spiegato perché la situazione è tutto fuorché in fase di risoluzione. A Miami Zelensky si è detto soddisfatto dei colloqui. Ma qual è davvero la situazione? "Zelensky ormai deve mostrarsi soddisfatto di tutto: criticare gli Stati Uniti è impossibile, visto come Trump fa pagare ogni parola fuori posto.

