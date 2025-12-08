Le magnifiche sette dell' Asd Polisportiva Bonagia in gara in Giappone per il sogno mondiale

Sette ragazze palermitane - Bianca Falzone, Antonia Maria Di Marco, Giada Pampalone, Arianna Piazza, Elena Gangi, Greta Mistretta e Maria Adelfio - dell'Asd polisportiva Bonagia fanno parte del team Italia Csen e parteciperanno al Campionato mondiale Ifc a Takasaki in Giappone.Le ragazze fanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

