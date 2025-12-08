È il giorno dei ricordi: c’è un passato bello, che commuove, e uno che fa male, che ricorda un vuoto che non si colma. È un doppio filo che collega Lazio e Bologna, nei nomi di Ciro Immobile e Sinisa Mihajlovic. Due bandiere biancocelesti, entrambe. La seconda un’icona, anche in rossoblù. È il giorno del ritorno di Immobile all’ Olimpico e tra i convocati di Italiano in campionato, per colui che in biancoceleste ha scritto record e pagine di storia nella capitale, dove si fermò il 23 agosto scorso per uno strappo alla coscia destra. Tre titoli di capocannoniere con la Lazio, dopo quello vinto col Torino nella stagione 2013-14: 29 gol nell’annata 2017-18, 36 gol (al pari di Higuain) nel 2019-20 e 27 reti nel 2021-22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le lacrime di re Ciro e Arianna Mihajlovic