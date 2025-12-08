Le lacrime di Elodie dal palco di Roma | Mi fermo per un po' torno nel 2027

Feedpress.me | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Grazie veramente di cuore: è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore e vi ringrazio, spero che vi siate divertiti, io mi sono impegnata, ce la metto sempre tutta nonostante qualche errorino. Adesso mi fermo per un po', ma ho già tutto in testa, il nuovo show, il nuovo palco, perché mi fate venire voglia di lavorare, e tanto. Non vedo l'ora di tornare da voi. Posso già dirvi che torno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

