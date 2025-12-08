le istituzioni difendano i vini di nicchia

SCANZOROSCIATE (Bergamo) Il Moscato di Scanzo, tutelato dall’omonimo Consorzio di cui fanno parte 19 aziende agricole che producono il vino passito a bacca rossa, vanta la Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Alcuni produttori, a titolo privato, stanno partecipando a Iseo (Brescia) a “Natale con Gusto“ tra i grandi viticoltori lombardi. Quest’anno il vino, anche se i numeri sono sempre limitati dalle dimensioni della zona di produzione, non mancherà. Gli estimatori potrebbero invece faticare tra due anni a trovate lo Scanzo 2025, dato che la produzione è stata ulteriormente limitata dalle condizioni meteorologiche degli scorsi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

