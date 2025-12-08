"È stata una partita durissima, abbiamo avuto diversi momenti di difficoltà per i meriti di Lucca. Però è una vittoria importante: per prima cosa perché siamo stati compatti nelle difficoltà sapendo reagire e perché questo match ci dà tanti elementi per poter lavorare e migliorarci ancora". Ha esordito così coach Federico Vecchi per analizzare la partita vinta dalla sua Mens Sana a Lucca. "Diamo degli ottimi segnali mentali – ha proseguito il tecnico della Note di Siena –. Però al tempo stesso, dal punto di vista tecnico, ci sono tanti elementi su cui da oggi è necessario lavorare". "Decisiva è stata la reazione all’ultimo parziale loro: abbiamo risposto almeno tre volte ai loro allunghi – ha detto ancora Vecchi –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le interviste: coach Vecchi. "Siamo stati compatti nelle difficoltà»