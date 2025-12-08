E’ stato il motore propulsore della Spal contro la Sampierana, Leonardo Mazza. Prezioso il suo contributo in campo. "Bisogna sempre rispettare le scelte del mister e farsi trovare pronti quando c’è bisogno - commenta il giocatore -. E’ una mia dote che negli anni mi è sempre stata riconosciuta: stare sul pezzo, allenarmi forte, non mollare, perché poi l’opportunità arriva. A volte bisogna anche essere fortunati ma soprattutto bravi a cogliere le occasioni che vengono date dal mister: cinque minuti, dieci, mezzora, la partita intera. Sto cercando di dare tutto per la squadra, che è la cosa per me più importante". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le interviste a mazza e ricci. "Bella prestazione, anche se un po' sofferta»