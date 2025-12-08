Le interviste a mazza e ricci Bella prestazione anche se un po’ sofferta
E’ stato il motore propulsore della Spal contro la Sampierana, Leonardo Mazza. Prezioso il suo contributo in campo. "Bisogna sempre rispettare le scelte del mister e farsi trovare pronti quando c’è bisogno - commenta il giocatore -. E’ una mia dote che negli anni mi è sempre stata riconosciuta: stare sul pezzo, allenarmi forte, non mollare, perché poi l’opportunità arriva. A volte bisogna anche essere fortunati ma soprattutto bravi a cogliere le occasioni che vengono date dal mister: cinque minuti, dieci, mezzora, la partita intera. Sto cercando di dare tutto per la squadra, che è la cosa per me più importante". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
