Le Iene una simulazione mette in dubbio il suicidio di David Rossi | Mio padre è stato ucciso lo dice la fisica Di cosa si tratta

Un nuovo studio scientifico riaccende i sospetti sulla morte di David Rossi, coinvolgendo una simulazione che mette in dubbio la versione ufficiale. La consulenza suggerisce che il decesso potrebbe non essere stato un suicidio, aprendo un dibattito su possibili responsabilità e sulle cause reali della sua morte.

«David Rossi è stato ucciso». Per la prima volta da quando è morto, secondo una nuova consulenza, sarebbe possibile sostenere con una prova scientifica alla mano, che. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Le Iene, una simulazione mette in dubbio il suicidio di David Rossi: «Mio padre è stato ucciso, lo dice la fisica». Di cosa si tratta

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Morte David Rossi, a 'Le Iene' la perizia che dimostra che è stato ucciso Vai su X

«David Rossi è stato ucciso»: a “Le Iene” una nuova ricostruzione digitale in 3D mette in discussione al perizia sul suicidio Vai su Facebook

Le Iene, una simulazione mette in dubbio il suicidio di David Rossi: «Mio padre è stato ucciso, lo dice la fisica». Di cosa si tratta - Per la prima volta da quando è morto, secondo una nuova consulenza, sarebbe possibile sostenere con una prova scientifica alla mano, ... Secondo ilmattino.it