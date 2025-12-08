Le Iene | C’è una nuova prova scientifica | David Rossi non si sarebbe lanciato dalla finestra di Mps

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una simulazione digitale mai diffusa prima rimetterebbe radicalmente in discussione la versione ufficiale sulla morte di David Rossi. Secondo questa nuova analisi, il manager del Monte dei Paschi di Siena non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato trattenuto per un braccio prima di cadere dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni, il 6 marzo 2013. La rivelazione sarà al centro della puntata de Le Iene in onda domani, 9 dicembre, che mostrerà i risultati di una ricostruzione realizzata con un manichino virtuale costruito sulle esatte caratteristiche fisiche di Rossi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Le Iene: «C’è una nuova prova scientifica: David Rossi non si sarebbe lanciato dalla finestra di Mps»

