Le Iene | Abbiamo trovato la prova scientifica David Rossi non si è fatto cadere da solo dalla finestra Mps

Una simulazione digitale condotta con un manichino virtuale, calibrato sulle esatte misure del corpo di David Rossi, indica che il manager della Banca Monte dei Paschi precipitato dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013 non si sarebbe suicidato. Il software utilizzato, più aggiornato e preciso rispetto a quello impiegato dai carabinieri del Ris e dall'università La Sapienza nel 2022, dimostrerebbe con un'approssimazione del 95% che Rossi sarebbe stato trattenuto per un braccio prima di cader e, mettendo in discussione così la versione ufficiale della procura di Siena. A rivelarlo sono le Iene nella puntata che andrà in onda domani sera, 9 dicembre.