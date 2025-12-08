Le fiamme e il fumo avvolgono il calzaturificio | scoppia l' incendio nella notte

Ravennatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alte e spaventose fiamme, insieme a una consistente quantità di fumo, hanno fatto sì che venisse dato l'allarme questa notte, intorno all'una, dell'incendio che si stava consumando all'interno del Calzaturificio Emanuela di Bagnacavallo. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

