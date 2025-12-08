Le detrazioni fiscali delle spese mediche passano agli eredi? Il chiarimento

La detrazione fiscale delle spese mediche entra nell’asse ereditario? Domanda molto brutale, ma che, purtroppo, accomuna molte famiglie che hanno visto venire a mancare un proprio caro dopo una lunga malattia. I costi sanitari, talvolta, sono enormi e possono essere portati in detrazione dal contribuente. Questo è il motivo per il quale avere chiarimenti in merito è importante. La domanda fondamentale è: quando gli eredi possono recuperare le somme che sarebbero spettate al de cuius? Le detrazioni per le spese mediche non si trasmettono agli eredi. Le detrazioni relative alle spese mediche che spettano al de cuius non possono essere trasmesse agli eredi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

