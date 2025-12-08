Le chiavi spirituali dell’Alta Val Bidente a don Davide Medri | sarà guida per 10.700 persone e dodici parrocchie

Santa Sofia ha ufficialmente accolto don Davide Medri come nuovo parroco dell’Alta Val Bidente. Con una comunità di oltre 10.700 persone distribuite in dodici parrocchie, il suo ruolo sarà fondamentale per guidare e rafforzare il legame spirituale della zona, valorizzando le chiavi spirituali che caratterizzano questa suggestiva valle.

Santa Sofia ha dato ufficialmente il benvenuto a don Davide Medri, nuovo parroco dell’alta valle del Bidente. Il sacerdote è stato accolto dai fedeli alla presenza del vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, che lo ha presentato alle nuove comunità affidate al suo ministero, della sindaca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

