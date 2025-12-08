Le altre La Sanmichelese perde il big match con il Castellarano
la pieve n 3 sp scandiano 2 LA PIEVE N.: Borghi, Tudini Bellei, Monari, Timperio, Sghedoni, Casarano, Boriani, Montorsi, Cheli, Cantarello, Gilli (82’ Pellegrino). A disp. Mbaye, Pepe, Belfakir, Migliaccio, Cataldo, Traversi, Iazzetta. All. Barbi S. SCANDIANO: Taglini, Romani, Duci, Saetti Baraldi (64’ Bottazzi), Muratori, Valestri, Leoncelli, Ferrari R., Corbelli, Barbieri (87’ Giorgi), Mohamed Abdou. A disp. Tarabelloni, Strozzi, Pederzoli, Lasagni, Saetti G., Ferrari M., Rinaldini. All. Giardina Arbitro: Trevisani di Ferrara Reti: 6’ Leoncelli, 17’ (rig.) Montorsi, 23’ Cheli, 87’ Duci, 94’ Timperio Note: espulso al 69’ Romani per gioco scorretto, ammoniti Sghedoni, Leoncelli, Boriani, Tudini Bellei, Mohamed Abdou Timperio al 94’ fa esulta La Pieve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Unica notizia positiva della domenica è la vittoria delle ragazze dell'under 12 a Vignola contro vs Muratori per 2 a 1. Cone al solito bravissime. Perdono invece in Fipav la Under 15 a Carpi contro Mondial (3 a 0) e la Under 14 che perde malamente 3 a 1 in cas
BIBBIANO: Carpi, Errigo, Ravanetti, Galassi, Bonacini (83' Ricciardi), Macca, Borges (63' Cilloni), Benassi, Messori, Finocchio, Rozzi (64' Carlini).