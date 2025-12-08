Le 20 palestre scolastiche comunali a Novara | tutte hanno bisogno di interventi
Da interventi "minimi" a lavori più impegnativi. Sono 20 le palestre scolastiche comunali della città di Novara che richiedono interventi per essere migliorate, come descritto in un documento redatto dall'ufficio Sport e dall'ufficio Impiantistica del Comune stesso su richiesta dell'opposizione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
