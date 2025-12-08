Lazio Women finalmente Grassadonia ritrova il sorriso | contro il Sassuolo è decisiva la doppietta di Martina Piemonte
Lazio Women, ripartenza vincente: successo prezioso sul campo del Sassuolo. Le biancocelesti ritornano a sorridere dopo un lungo stop La Lazio Women ha dimostrato grande carattere nel ritorno in Serie A Femminile dopo la sosta, lasciandosi alle spalle le sconfitte contro Roma e Inter. Le biancocelesti hanno ottenuto un successo fondamentale in trasferta contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Lazio Women, finalmente un sorriso per le ragazze di Grassadonia: Piemonte manda ko il Sassuolo. Il resoconto del match - Una vittoria molto importante per le ragazze allenate da Grassadonia La Lazio Women ha ripreso il cammino in Serie A Femminile nel migli ... lazionews24.com scrive