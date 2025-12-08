Lazio Bologna espulsione di Gila giusta? Ecco i giudizi nei confronti dell’arbitro sulla gara di ieri
Lazio Bologna, come si è comportato l’arbitro nonostante quelle che sono state le polemiche? Il punto Come si è comportato l’arbitro in Lazio-Bologna? Ecco i giudizi dei giornali sportivi.La Gazzetta dello Sport dà a Fabbri una leggera insufficienza: 5.5. Questa la motivazione: «Il “rosso” a Gila ha il suo perché (che solo chi era in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Lazio e Bologna pareggiano 1-1 nel posticipo della 14ª giornata, con gli emiliani che falliscono l'aggancio alla Roma in quarta posizione e gli uomini di Sarri che non riescono a tenere il passo di Cremonese e Sassuolo - facebook.com Vai su Facebook
Lazio-Bologna, Italiano: "Aggiungiamo un punto a una bella classifica" #SkySport #LazioBologna #Bologna #SerieA #Italiano Vai su X
Il biancoceleste Mario Gila ha ricevuto un'espulsione diretta durante Lazio-Bologna per proteste, ecco quante giornate rischia lo spagnolo - Il biancoceleste Mario Gila ha ricevuto un'espulsione diretta durante Lazio- Come scrive laziopress.it