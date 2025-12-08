Lazio-Bologna 1-1 le pagelle | Tavares imbarazzante 4 Sarri sbaglia le sostituzioni 6 Ravaglia ed Heggem monumentali 7

Ilmessaggero.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termina in parità 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna, con i gol di Isaksen e Odgaard a decidere la sfida e con la squadra di Sarri rimasta in dieci uomini per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

lazio bologna 1 1 le pagelle tavares imbarazzante 4 sarri sbaglia le sostituzioni 6 ravaglia ed heggem monumentali 7

© Ilmessaggero.it - Lazio-Bologna 1-1, le pagelle: Tavares imbarazzante (4), Sarri sbaglia le sostituzioni (6). Ravaglia ed Heggem monumentali (7)

Scopri altri approfondimenti

“La Fiorentina non è inferiore a Roma, Bologna e Lazio”, l’accusa è a Stefano Pioli?

La Roma aggancia il Napoli in testa alla Serie A, la Lazio sconfigge la Juventus, Bologna rimontato

Pronostici di oggi 9 novembre: Man City-Liverpool, Inter-Lazio, Bologna-Napoli

lazio bologna 1 1Lazio-Bologna 1-1. La commozione di Immobile omaggiato dei 'suoi' tifosi - Nel giorno del ritorno da avversario di Ciro Immobile (rimasto però in panchina) nell'Olimpico biancoceleste, Lazio e Bologna non vanno oltre l'1- msn.com scrive

lazio bologna 1 1Lazio-Bologna 1-1: video, gol e highlights - Accade tutto in due minuti: prima il gol di Isaksen al 38', poi il pareggio di Odgaard al 40'. Come scrive sport.sky.it

lazio bologna 1 1Lazio in biancoceleste, Bologna in rossoblu. Comincia la partita. Nel pre-gara, striscione per Immobile - Partita divertente, i due gol a fine primo tempo, poi tante occasioni: i portieri, anche Provedel, tra i migliori. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Bologna 1 1