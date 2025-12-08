Lazio-Bologna 1-1 La commozione di Immobile omaggiato dai ' suoi' tifosi
AGI - Nel giorno del ritorno da avversario di Ciro Immobile (rimasto però in panchina) nell'Olimpico biancoceleste, Lazio e Bologna non vanno oltre l' 1-1. Alla fine però ad essere in vantaggio nel conto dei rimpianti è la squadra di Italiano, incapace nel finale di sfruttare la superiorità numerica dal 79' per il rosso a Gila. La sfida dell'Olimpico si chiude quindi con la firma degli attaccanti danesi in campo: Isaksen e Odgaard. Sono proprio loro a scaldare i guantoni dei portieri in avvio. Al 15' Ravaglia salva il risultato su Isaksen dopo un errore di Casale. Situazione simile, ma sul fronte opposto al 30': Marusic regala palla a Odgaard che trova però l'opposizione di Provedel. 🔗 Leggi su Agi.it
