L’avvocatessa dei divorzi di Berlusconi e Icardi | Oggi si litiga per gli embrioni congelati

La Stampa ha intervistato Valeria De Vellis che difende da molto tempo i più celebri volti italiani, tanto da avvalersi del titolo di “avvocata dei vip”. Avvocata, lei è diventata famosa alle cronache italiane per il divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Cosa ricorda di quell’epoca? «È stato un caso molto importante, ma non solo per i nomi e i valori in gioco». Cosa le disse quando lo conobbe? «Una frase secca: “Quello che dovevo dare nel matrimonio, l’ho già dato”. E su questa frase costruimmo una linea difensiva». foto Samantha ZucchiInsidefotoImage nella foto: Silvio Berlusconi Cioè? «Berlusconi doveva versare all’ex moglie un assegno di 1,4 milioni di euro al mese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’avvocatessa dei divorzi di Berlusconi e Icardi: «Oggi si litiga per gli embrioni congelati»

