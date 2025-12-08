L’avvocata del divorzio tra Berlusconi e Lario | L’assegno annullato a lei? È l’affermazione del femminismo

«Una coppia divorziata aveva due cani comprati durante il matrimonio. Dopo la separazione gli animali sono andati entrambi in depressione, certificata dal veterinario. I due ex si dovevano vedere settimanalmente per farli giocare». Questo è uno degli aneddoti raccontati oggi da Valeria De Vellis, avvocata divorzista che ha gestito anche la conclusione del matrimonio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario: «È stato un caso molto importante, ma non solo per i nomi e i valori in gioco». L’ex premeir nel loro primo incontro le disse: «Una frase secca: “Quello che dovevo dare nel matrimonio, l’ho già dato”. 🔗 Leggi su Open.online

