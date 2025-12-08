Lavoro un italiano su tre si preoccupa per la propria età | pensa che possa chiudergli le porte all’impiego che desidera ma per le aziende non è così

Vanityfair.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la generazione X e per i Baby boomer è un vero ostacolo, come spiega l’indagine condotta da Indeed e YouGov. Ma, in realtà, per molti recruiter, conta di più il percorso formativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

