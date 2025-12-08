Lavoro il 12 dicembre sciopero generale per chiedere salari più alti
“Si sciopera innanzitutto per aumentare i salari. E’ una emergenza confermata non solo dall’Istat ma anche Mediobanca, secondo la quale mentre stanno aumentando i profitti stanno calando i salari, con l’80 per cento dei guadagni realizzati in questi anni da imprese private e grandi gruppi pubblici suddivisi tra gli azionisti anziché essere investiti”. Lo afferma il segretario della Cgil, Maurizio Landini, che per venerdì prossimo ha proclamato un nuovo sciopero generale organizzando manifestazioni in tutta Italia. “E poi scioperiamo per chiedere il rilancio e l’innovazione del nostro sistema produttivo e del terziario, perché siamo nel pieno di un processo di deindustrializzazione che sta colpendo l’automotive, la siderurgia, la chimica di base, il tessile come dimostra anche l’aumento delle ore di cassa integrazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DEMOCRAZIA AL LAVORO: IL 12 DICEMBRE PRESIDIO E CORTEO A SAN NICOLA DI MELFI Il 12 dicembre scioperiamo e scendiamo in piazza contro una manovra di bilancio ingiusta e sbagliata e per chiedere di nuovo, con forza, di portare la 'VERTE - facebook.com Vai su Facebook
Unioncamere: 1,3 milioni di contratti di lavoro tra dicembre e febbraio, le professioni più ricercate di fine 2025 e inizio 2026 Vai su X
Sciopero del 12 dicembre, disagi in vista - Astensione dal lavoro il 12 dicembre 2025, in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL, che giudica la legge di Bilancio di quest'anno "ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e ... rainews.it scrive